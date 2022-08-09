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Працював на рф: у харківському управлінні СБУ викрили "крота"

Працював на рф: у харківському управлінні СБУ викрили "крота"

Київ • УНН

 • 291715 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. Зрадником виявився експосадовець Харківської міської ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії. (...) За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником фсб, який сам вийшов на нього", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в СБУ, завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про зс рф, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів, щоб захистити їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані рф використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.

В обмін на співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби росії вдалося захопити регіон.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" після того, як він попросив представника спецслужб рф завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

Додамо

Наразі ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Викриття злочинної діяльності проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

"Як би не намагалась рф плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні – це стало одним із головних пріоритетів Служби. Адже ефективна робота із виявлення ворожих агентів та колаборантів не лише дозволяє врятувати сотні й тисячі життів, але й загалом наближує нашу перемогу. І очищення СБУ – один із важливих напрямків такої діяльності. Усіх зрадників чекає сурове покарання!" – підкреслив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Нагадаємо

СБУ затримала кілерів спецслужб рф, які планували вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР МОУ Кирила Буданова та активіста Сергія Коротких.

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