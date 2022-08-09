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Работал на рф: в харьковском управлении СБУ разоблачили "крота"

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба управления СБУ в Харьковской области, который работал на спецслужбы рф. Предателем оказался экс-чиновник Харьковского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, который работал на спецслужбы рф. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения россии. (...) По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован кадровым сотрудником фсб, который сам вышел на него", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в СБУ, благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о вс рф, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений, чтобы защитить их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные рф использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города.

В обмен на сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы россии удалось захватить регион.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

Правоохранители задержали предателя "на горячем" после того, как он попросил представителя спецслужб рф нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

Добавим

Сейчас вражескому агенту свообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Разоблачение преступной деятельности проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора.

"Как бы ни пыталась рф плести свою агентурную сеть в разных органах власти, мы системно противодействуем этому. Сегодня – это стало одним из главных приоритетов Службы. Ведь эффективная работа по выявлению вражеских агентов и коллаборантов не только позволяет спасти сотни и тысячи жизней, но и в целом приближает нашу победу. И очищение СБУ – одно из важных направлений такой деятельности. Всех предателей ждет суровое наказание!" – подчеркнул исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Напомним

СБУ задержала киллеров спецслужб рф, которые планировали убийства министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова и активиста Сергея Коротких.

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