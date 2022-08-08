Планували вбивства Резнікова та Буданова: СБУ затримала кілерів спецслужб рф

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"У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ). Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста", – повідомила СБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про активіста Сергія Коротких ("Боцмана").

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За вбивство кожного російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.

Встановлено, що ДРГ сформували кадрові співробітники воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов житель тимчасово окупованого Луганська, який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з москви, саме бойовик "лнр", використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для здійснення замовних убивств. На його "пропозицію" відповів житель Києва. За 5 тисяч доларів США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога.

Для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію, де разом зі спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам в рф.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через білорусь. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" і зустріч зі спільником. Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох зловмисників у Ковелі.

Додамо

Під час обшуку у "зв’язкового" виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, здійсненій в умовах воєнного стану, та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Ворог не може перемогти на полі бою, тож вдається до звичних для нього методів – намагається організувати замахи на військових і керівників українських органів влади. І цим вкотре доводить всьому світу, що росія – це держава-терорист, яка не дотримується жодних цивілізованих правил. Та ми чудово розуміємо, чого слід очікувати від рф, тож діємо на випередження і заздалегідь нейтралізуємо спецоперації ворога. Будемо робити це і надалі!" – підкреслив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Тривають заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в рф.

Нагадаємо

На початку березня правоохоронці запобігли теракту проти керівництва України. Однією із задач був замах на президента Володимира Зеленського.