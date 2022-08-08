Планували вбивства Резнікова та Буданова: СБУ затримала кілерів спецслужб рф

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 49127 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 94960 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 147938 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 147700 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 155331 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 138489 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 111341 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105877 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 288671 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153432 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 97669 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 66980 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 143357 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 57554 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 41309 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 143377 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 288682 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 553183 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 498511 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 700396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 22581 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 66980 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 97669 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 137878 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 151764 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Планували вбивства Резнікова та Буданова: СБУ затримала кілерів спецслужб рф

Планували вбивства Резнікова та Буданова: СБУ затримала кілерів спецслужб рф

Київ • УНН

 • 657559 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. СБУ затримала кілерів спецслужб рф, які планували вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР МОУ Кирила Буданова та активіста Сергія Коротких. Про це інформує УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ). Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста", – повідомила СБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про активіста Сергія Коротких ("Боцмана").

Деталі

За вбивство кожного російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.

Встановлено, що ДРГ сформували кадрові співробітники воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов житель тимчасово окупованого Луганська, який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з москви, саме бойовик "лнр", використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для здійснення замовних убивств. На його "пропозицію" відповів житель Києва. За 5 тисяч доларів США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога.

Для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію, де разом зі спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам в рф.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через білорусь. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" і зустріч зі спільником. Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох зловмисників у Ковелі.

Додамо

Під час обшуку у "зв’язкового" виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, здійсненій в умовах воєнного стану, та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Ворог не може перемогти на полі бою, тож вдається до звичних для нього методів – намагається організувати замахи на військових і керівників українських органів влади. І цим вкотре доводить всьому світу, що росія – це держава-терорист, яка не дотримується жодних цивілізованих правил. Та ми чудово розуміємо, чого слід очікувати від рф, тож діємо на випередження і заздалегідь нейтралізуємо спецоперації ворога. Будемо робити це і надалі!" – підкреслив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Тривають заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в рф.

Нагадаємо

На початку березня правоохоронці запобігли теракту проти керівництва України. Однією із задач був замах на президента Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71