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Планировали убийства Резникова и Буданова: СБУ задержала киллеров спецслужб рф

Планировали убийства Резникова и Буданова: СБУ задержала киллеров спецслужб рф

Киев • УНН

 • 657556 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. СБУ задержала киллеров спецслужб рф, которые планировали убийства министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова и активиста Сергея Коротких. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба вс рф (более известного как ГРУ). Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста", – сообщила СБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об активисте Сергее Коротких ("Боцмане").

Детали

За убийство каждого российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.

Установлено, что ДРГ сформировали кадровые сотрудники военной разведки России для проведения взрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке.

По заданию координатора из москвы, именно боевик "лнр", используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств. На его предложение ответил житель Киева. За 5 тысяч долларов США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными. Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед выполнением основных задач врага.

Для покушения на руководителей оборонных ведомств "связной" решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию, где вместе с сообщником они должны были подготовить план "ликвидации" и подать его на утверждение своим руководителям в рф.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через беларусь. Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт "Доманово" и встречу с сообщником. Контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих злоумышленников в Ковеле.

Добавим

Во время обыска у "связного" обнаружили доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина рф.

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам – пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти. И этим еще раз доказывает всему миру, что россия – это государство-террорист, которая не соблюдает никаких цивилизованных правил, но мы прекрасно понимаем, чего следует ожидать от россии, поэтому действуем на опережение и заранее нейтрализуем спецоперации врага", – подчеркнул исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Продолжаются меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в россии.

Напомним

В начале марта правоохранители предотвратили теракт против руководства Украины. Одной из задач было покушение на президента Владимира Зеленского.

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