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Замах на Президента: у МВС розповіли перші подробиці

Замах на Президента: у МВС розповіли перші подробиці

Київ • УНН

 • 228104 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Правоохоронці попередили теракт проти керівництва країни на початку березня. Однією із задач, якого був замах на Президента України Володимира Зеленського. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише УНН.

Деталі

“Ворог активно використовує заздалегідь підготовлених закинутих диверсантів, як з числа громадян рф, так і їх посібників з-поміж громадян України й спільними зусиллями підрозділів Національної поліції і СБУ. На сьогодні ми можемо говорити про знешкодження понад 90 ДРГ. Сукупно це понад 820 осіб затриманих, які обґрунтовано підозрюються в здійсненні розвідувально-диверсійної діяльності проти нашої держави”, — розповів Єнін.

За його словами, вони мали різні завдання, різний склад, різну підготовку.

“Деякі ДРГ налічували до 20 осіб, деякі складалися з однієї або двох осіб маючи на меті вбивство військово-політичного керівництва нашої держави, вчинення терористичних актів поблизу об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі в середині урядового кварталу”, — сказав Єнін.

Він зазначив, що вчора, 15 червня було повідомлено про інцидент, який стався на початку березня цього року.

Цитата

“Подальші деталі, як я вже вчора зазначав, ми повідомимо вже після нашої перемоги. Коли про це все можна буде дійсно розказати більш детально”, — сказав Єнін.

На запитання, чи був це замах на Президента, Єнін відповів: “Так, однією із задач, яка стояла перед цією особою, було вчинення замаху на вище військово-політичне керівництво нашої держави, що було вчасно спільними оперативними зусиллями Національної поліції, в подальшому СБУ — упереджено”.

Доповнення

Правоохоронці з допомогою населення попередили теракт проти керівництва країни.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що путін не скасовував завдання щодо ліквідації вищого політичного керівництва України.

Українські Національні Новини

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