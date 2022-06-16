Покушение на Президента: в МВД рассказали первые подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Правоохранители предупредили теракт против руководства страны в начале марта. Одной из задач, которого было покушение на Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет УНН.
Детали
“Враг активно использует заранее подготовленных заброшенных диверсантов, как из числа граждан рф, так и их пособников среди граждан Украины и совместными усилиями подразделений Национальной полиции и СБУ. На сегодня мы можем говорить об обезвреживании более 90 ДРГ. Совокупно это более 820 человек задержанных, которые обоснованно подозреваются в осуществлении разведывательно-диверсионной деятельности против нашего государства”, — рассказал Енин.
По его словам, они имели разные задачи, разный состав, разную подготовку.
“Некоторые ДРГ насчитывали до 20 человек, некоторые состояли из одного или двух человек имея в виду убийство военно-политического руководства нашего государства, совершение террористических актов вблизи объектов критической инфраструктуры, в том числе в середине правительственного квартала”, — сказал Енин.
Он отметил, что вчера, 15 июня было сообщено об инциденте, который произошел на начале марта этого года.
Цитата
“Последующие детали, как я уже вчера отмечал, мы сообщим уже после нашей победы. Когда об этом все можно будет действительно рассказать более подробно”, — сказал Енин.
На вопрос, было ли это покушение на Президента, Енин ответил: “Да, одной из задач, стоящей перед этим лицом, было совершение покушения на высшее военно-политическое руководство нашего государства, что было вовремя совместными оперативными усилиями Национальной полиции, в дальнейшем СБУ — предотвращено”.
Дополнение
Правоохранители с помощью населения предупредили теракт против руководства страны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что путин не отменял задачи по ликвидации высшего политического руководства Украины.