Покушение на Президента: в МВД рассказали первые подробности

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Правоохранители предупредили теракт против руководства страны в начале марта. Одной из задач, которого было покушение на Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет УНН.

Детали

“Враг активно использует заранее подготовленных заброшенных диверсантов, как из числа граждан рф, так и их пособников среди граждан Украины и совместными усилиями подразделений Национальной полиции и СБУ. На сегодня мы можем говорить об обезвреживании более 90 ДРГ. Совокупно это более 820 человек задержанных, которые обоснованно подозреваются в осуществлении разведывательно-диверсионной деятельности против нашего государства”, — рассказал Енин.

По его словам, они имели разные задачи, разный состав, разную подготовку.

“Некоторые ДРГ насчитывали до 20 человек, некоторые состояли из одного или двух человек имея в виду убийство военно-политического руководства нашего государства, совершение террористических актов вблизи объектов критической инфраструктуры, в том числе в середине правительственного квартала”, — сказал Енин.

Он отметил, что вчера, 15 июня было сообщено об инциденте, который произошел на начале марта этого года.

Цитата

“Последующие детали, как я уже вчера отмечал, мы сообщим уже после нашей победы. Когда об этом все можно будет действительно рассказать более подробно”, — сказал Енин.

На вопрос, было ли это покушение на Президента, Енин ответил: “Да, одной из задач, стоящей перед этим лицом, было совершение покушения на высшее военно-политическое руководство нашего государства, что было вовремя совместными оперативными усилиями Национальной полиции, в дальнейшем СБУ — предотвращено”.

Дополнение

Правоохранители с помощью населения предупредили теракт против руководства страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что путин не отменял задачи по ликвидации высшего политического руководства Украины.

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