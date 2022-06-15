Правоохоронці попередили теракт проти керівництва країни - Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Правоохоронці з допомогою населення попередили теракт проти керівництва країни. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише УНН.
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“Понад 800 осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності, були затримані і передані за підслідністю в органи Служби безпеки України”, — зазначив Єнін.
Він розповів, що днями поліцейські в Києві затримали одного з водіїв, який під час перевірки став поводити себе нервово. Попередній огляд його телефону підтвердив наявність знімків і військових об’єктів, і пересувань військової техніки. Зі слів заступника міністра, ця особа була затримана.
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“Хочу наголосити, що нам активно допомагає населення. Саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалось попередити террористичний акт проти керівництва нашої держави. Я впевнений, що після перемоги вже можна буде розказати про це значно більше”, — розповів він.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що путін не скасовував завдання щодо ліквідації вищого політичного керівництва України.
У СБУ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, яка планувала здійснити замах на Президента України Володимира Зеленського.