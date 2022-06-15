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Правоохоронці попередили теракт проти керівництва країни - Єнін

Правоохоронці попередили теракт проти керівництва країни - Єнін

Київ • УНН

 • 146181 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Правоохоронці з допомогою населення попередили теракт проти керівництва країни. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише УНН.

Деталі

“Понад 800 осіб, які підозрюються в диверсійно-розвідувальній діяльності, були затримані і передані за підслідністю в органи Служби безпеки України”, — зазначив Єнін.

Він розповів, що днями поліцейські в Києві затримали одного з водіїв, який під час перевірки став поводити себе нервово. Попередній огляд його телефону підтвердив наявність знімків і військових об’єктів, і пересувань військової техніки. Зі слів заступника міністра, ця особа була затримана.

Цитата

“Хочу наголосити, що нам активно допомагає населення. Саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалось попередити террористичний акт проти керівництва нашої держави. Я впевнений, що після перемоги вже можна буде розказати про це значно більше”, — розповів він.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що путін не скасовував завдання щодо ліквідації вищого політичного керівництва України.

У СБУ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було ліквідовано диверсійно-розвідувальну групу, яка планувала здійснити замах на Президента України Володимира Зеленського.

Українські Національні Новини

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