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Правоохранители предупредили теракт против руководства страны – Енин

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Правоохранители с помощью населения предотвратили теракт против руководства страны. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет УНН.

Детали

“Более 800 лиц, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы по подследственности в органы Службы безопасности Украины”, — отметил Енин.

Он рассказал, что на днях полицейские в Киеве задержали одного из водителей, который во время проверки стал вести себя нервно. Предварительный обзор его телефона подтвердил наличие снимков и военных объектов, и передвижений военной техники. По словам заместителя министра, это лицо было задержано.

Цитата

“Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. Именно благодаря информации, которую мы получаем от наших оперативных источников, нам даже удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы уже можно будет рассказать об этом гораздо больше”, — рассказал он.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что путин не отменял задачи по ликвидации высшего политического руководства Украины.

В СБУ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала совершить покушение на Президента Украины Владимира Зеленского.

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