Правоохранители предупредили теракт против руководства страны – Енин

Детали

“Более 800 лиц, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы по подследственности в органы Службы безопасности Украины”, — отметил Енин.

Он рассказал, что на днях полицейские в Киеве задержали одного из водителей, который во время проверки стал вести себя нервно. Предварительный обзор его телефона подтвердил наличие снимков и военных объектов, и передвижений военной техники. По словам заместителя министра, это лицо было задержано.

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“Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. Именно благодаря информации, которую мы получаем от наших оперативных источников, нам даже удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы уже можно будет рассказать об этом гораздо больше”, — рассказал он.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что путин не отменял задачи по ликвидации высшего политического руководства Украины.

В СБУ сообщали, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, которая планировала совершить покушение на Президента Украины Владимира Зеленского.