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Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил беларуси к войне против Украины - Минобороны

Киев • УНН

 • 186854 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил беларуси к вооруженной агрессии против Украины, которую начала россия. Определенные подразделения продолжают дежурить на белорусско-украинской границе. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, передает корреспондент УНН.

Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил беларуси к войне против Украины - Минобороны

Цитата

"Волынское направление. Вероятность привлечения вооруженных сил республики беларусь к вооруженной агрессии против Украины пока все еще сохраняется. Там определеные подразделения продолжают выполнять задачи по дежурству на белорусско-украинской границе", - сказал Мотузяник.

Детали

Мотузяник отметил, что под усиленную охрану взяты мосты, переправы и железнодорожные пути.

"Оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Чтобы скрыть деятельность российских войск в приграничных с Украиной районах власти республики беларусь ввели ограничения на передвижение там населения", - рассказал он.

Дополнение

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что выявлено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в направлении государственной границы Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телерадиомарафона "Единственные новости" заявил, что "белорусы вставили нож нам в спину", приняв участие в войне против Украины.

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщал, что над Волынью сбили ракеты, прилетевшие со стороны беларуси.

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