Зберігається ймовірність залучення збройних сил білорусі до війни проти України – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Зберігається ймовірність залучення збройних сил білорусі до збройної агресії проти України, яку розпочала росія. Визначені підрозділи продовжують чергувати на білорусько-українському кордоні. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Волинський напрямок. Ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь до збройної агресії проти України наразі усе ще зберігається. Там визначені підрозділи продовжують виконувати завдання з чергування на білорусько-українському кордоні", - сказав Мотузяник.
Деталі
Мотузяник зазначив, що під посилену охорону взято мости, переправи та залізничні колії.
"Обладнано позиції для введення вогню зі стрілецької зброї та бойової техніки. Аби приховати діяльність російських військ у прикордонних з Україною районах влада республіки білорусь ввела обмеження на пересування там населення", - розповів він.
Доповнення
Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил білорусі в напрямку державного кордону України.
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