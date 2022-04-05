В напрямку кордону України виявлено переміщення окремих підрозділів зс білорусі – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил білорусі в напрямку державного кордону України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил російської федерації з території республіки білорусь. Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону білорусі",- йдеться в повідомленні.
Деталі
Також Генштаб надав інформацію щодо російського вторгнення на інших напрямках:
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- На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.
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- У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд “документування”.
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- На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя.
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- На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.
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- В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані “контракти” з міністерством охорони здоров’я російської федерації.
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"Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ", - зазначаэться в повыдомленны.
Доповнення
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