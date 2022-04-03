Ми не могли собі уявити, що білоруси вставлять нам ножа в спину - Данілов

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"У нас бої йдуть на великій частині нашої країни - це те, чого ми не очікували. Так, кажуть, що нас попереджали, але ми не могли собі уявити, що нам білоруси вставлять ножа в спину і зі своєї території. Ніколи не очікували, що підуть війська.

Ми були готові, що вони можуть піти з Криму, до того, що вони могли піти з території рф, але до того, що вони підуть з теритрії білорусі, для нас це була, на привеликий жаль, це була така абсолютно неприємна річ. Більш того, коли звідти полетіли літаки і ракети - сусіди так точно не роблять, а зараз роблять вигляд, що нібито у цьому не приймають участь. Пройде час - розберемося", - заявив Данілов.

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