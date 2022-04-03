Мы не могли себе представить, что белорусы вставят нам нож в спину - Данилов

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"У нас бои идут на большой части нашей страны - это то, чего мы не ожидали. Так, говорят, что нас предупреждали, но мы не могли себе представить, что нам белорусы вставят нож в спину и со своей территории. Никогда не ожидали, что пойдут войска.

Мы были готовы, что они могут идти из Крыма, к тому, что они могли идти с территории рф, но к тому, что они пойдут с територии беларуси, для нас это была, к большому сожалению, это была такая абсолютно неприятная вещь. Более того, когда оттуда полетели самолеты и ракеты - соседи так точно не делают, а сейчас делают вид, что якобы в этом не принимают участие. Пройдет время - разберемся", - заявил Данилов.

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Об ракетный обстрел со стороны беларуси сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

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Большое количество белорусских военных отказывается воевать против Украины - Генштаб.