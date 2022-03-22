Велика кількість білоруських військових відмовляється воювати проти України - Генштаб

КИЇВ. 23 березня. УНН. Існує ймовірність залучення збройних сил білорусі у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.