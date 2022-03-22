Большое количество белорусских военных отказывается воевать против Украины - Генштаб

Детали

Российские оккупационные войска продолжают ведение стратегической наступательной операции против Украины. В связи с отсутствием успехов в войне с украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры.

Продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

В городах и селах, которые оказывают мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.

Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника на всех направлениях его выдвижения и наносят ему огневого поражения имеющимися силами и средствами.

Так, на Донецком и Луганском направлениях, противник пытался продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

Военно-политическое руководство беларуси продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против украинского народа.

Вместе с тем, существует вероятность привлечения вооруженных сил беларуси в войне против Украины на стороне российской федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры, отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 7 атак врага и уничтожено 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено 3 БМП-3. Подразделениями ПВО было поражено воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракета “Точка-У”. Потери личного состава противника составили около 100 человек (потери оккупантов уточняются).

Напомним

В зоне ООС украинские военные отбили 7 атак захватчиков: уничтожено 100 оккупантов, 4 самолеты и другую технику.