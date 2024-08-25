Зажжен огонь Паралимпиады-2024 в Сток-Мандевиле

Через две недели после закрытия Олимпиады в Париже, британские спортсмены Хелен Рейнсфорд и Грегор Эван в субботу зажгли огонь Паралимпиады в Сток-Мандевиле, деревне к северо-западу от Лондона, которую по праву считают родиной Паралимпийских игр, сообщает The Associated Press, передает УНН.

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Огонь отправится во Францию по проливу Ла-Манш, где в течение четырех дней его пронесут от берегов Атлантического океана до пляжей Средиземноморья, от гор Пиренеев до Альп, сказано в сообщении.

Среди 1000 факелоносцев будут бывшие паралимпийцы, молодые паралимпийцы, волонтеры из паралимпийских федераций, новаторы в области передовой технологической поддержки, лица, которые посвящают свою жизнь другим людям с ограниченными возможностями, и сотрудники некоммерческого сектора, оказывающие поддержку лицам, осуществляющим уход.

Они пронесут огонь по 50 городам по всей стране, чтобы привлечь внимание сообществ, которые привержены идее содействия инклюзивности в спорте и повышению осведомленности о жизни людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что путешествие факела завершится в среду в Париже во время церемонии открытия Паралимпийских игр - зажжением уникального олимпийского огня, прикрепленного к воздушному шару, который будет летать над французской столицей каждый вечер в течение 11 дней соревнований.

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