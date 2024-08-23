Паралимпиада-2024: под "нейтральным флагом" выступят 90 атлетов из рф и 8 - из беларуси

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67251 просмотра
Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

  •  40186 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  39414 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  35534 просмотра
Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  45098 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  180729 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  182577 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  200144 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  212614 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  263928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

  •  20238 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

  •  11812 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

  •  17022 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

  •  26753 просмотра
День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

День Государственного флага Украины. Что еще можно отметить 23 августа

  •  106793 просмотра
Актуальное
Паралимпиада-2024: под "нейтральным флагом" выступят 90 атлетов из рф и 8 - из беларуси

Паралимпиада-2024: под "нейтральным флагом" выступят 90 атлетов из рф и 8 - из беларуси

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 17:59  •  4338 просмотра

Read in English

МПК допустил 90 спортсменов из рф и 8 из беларуси к участию в Паралимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Это значительно больше, чем на Олимпиаде-2024, где выступали 15 россиян и 17 белорусов.

На Паралимпийских играх в Париже будут выступать под нейтральным флагом значительно больше спортсменов из россии, чем на Олимпиаде-2024. Как объявил в пятницу, 23 августа, Международный паралимпийский комитет (МПК), в список участников соревнований включены 90 "нейтральных" спортсменов из рф и восемь - из беларуси, передает УНН со ссылкой на DW.

На летних Олимпийских играх, завершившихся 11 августа, в нейтральном статусе выступали только 15 атлетов из россии и 17 из беларуси, отмечает агентство спортивной информации SID.

Российские и белорусские спортсмены снова не будут допущены к участию в церемонии открытия Игр, а в случае их победы не будет звучать национальный гимн, запрещено также использование государственных флагов и другой национальной атрибутики.

Участие в Играх не смогут принять спортсмены, которые активно поддерживают российское вторжение в Украину, а также связанные с российской или белорусской армией, силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

То, что к Паралимпийским играм допущено больше российских атлетов, чем к Олимпиаде, руководитель немецкой делегации на Паралимпиаде Карл Кваде (Karl Quade) в интервью SID объяснил тем, что среди людей с ограниченными возможностями доля тех, кто не имеет никакого отношения к армии, заметно выше.

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів23 августа 2024, 13:21 • 10110 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
  •  20229 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  115396 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  122306 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  180729 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  106076 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  89216 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  78269 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  182577 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100105 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  97086 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Популярные

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

Во время встречи Зеленского и Моди главной темой была война - ОП

  •  45098 просмотра
В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области

  •  35534 просмотра
В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

В Офисе Зеленского объяснили, почему визит Моди в Киев важен

  •  39414 просмотра
Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

Шмыгаль попросит Минобороны поработать с ТЦК о недопустимости снятия водителей с рейсовых автобусов

  •  40186 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67251 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  180729 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  182577 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  200144 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  212614 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  263928 просмотра

Война

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17707 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18366 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22276 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23903 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23403 просмотра

политика

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17707 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18366 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22276 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23903 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23403 просмотра

Война

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17707 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18366 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22276 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23903 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23403 просмотра

политика

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

Зеленский призвал партнеров не затягивать с поставками вооружения

  •  17707 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

  •  18366 просмотра
Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

Зеленский о встрече с Моди: есть договоренности по военно-техническому сотрудничеству

  •  22276 просмотра
Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

Байден просит Нетаньяху вывести войска с части границы Газы - СМИ

  •  23903 просмотра
Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину - Зеленский

  •  23403 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  86578 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  100288 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  101877 просмотра

Экономика

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

  •  21097 просмотра
Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

Украина и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в агросекторе: в Минагро рассказали, что оно предусматривает

  •  15689 просмотра
В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

В Украине намолотили 32 млн тонн нового урожая, начали собирать сахарную свеклу

  •  16572 просмотра
Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

Энергетики восстановили высоковольтную линию питания оккупированной ЗАЭС, которую повредили обстрелы

  •  31179 просмотра
Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

Работаем, чтобы сделать соглашение о «транспортном безвизе» с ЕС бессрочным - Шмыгаль

  •  21874 просмотра

Киев

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

  •  20007 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

  •  67245 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  35823 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  100599 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

22 августа 2024, 15:42  •  42252 просмотра