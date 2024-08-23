Паралимпиада-2024: под "нейтральным флагом" выступят 90 атлетов из рф и 8 - из беларуси

На Паралимпийских играх в Париже будут выступать под нейтральным флагом значительно больше спортсменов из россии, чем на Олимпиаде-2024. Как объявил в пятницу, 23 августа, Международный паралимпийский комитет (МПК), в список участников соревнований включены 90 "нейтральных" спортсменов из рф и восемь - из беларуси, передает УНН со ссылкой на DW.

На летних Олимпийских играх, завершившихся 11 августа, в нейтральном статусе выступали только 15 атлетов из россии и 17 из беларуси, отмечает агентство спортивной информации SID.

Российские и белорусские спортсмены снова не будут допущены к участию в церемонии открытия Игр, а в случае их победы не будет звучать национальный гимн, запрещено также использование государственных флагов и другой национальной атрибутики.

Участие в Играх не смогут принять спортсмены, которые активно поддерживают российское вторжение в Украину, а также связанные с российской или белорусской армией, силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

То, что к Паралимпийским играм допущено больше российских атлетов, чем к Олимпиаде, руководитель немецкой делегации на Паралимпиаде Карл Кваде (Karl Quade) в интервью SID объяснил тем, что среди людей с ограниченными возможностями доля тех, кто не имеет никакого отношения к армии, заметно выше.

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