Паралімпіада-2024: під "нейтральним прапором" виступлять 90 атлетів з рф та 8 - з білорусі
Київ • УНН
МПК допустив 90 спортсменів з рф та 8 з білорусі до участі в Паралімпіаді-2024 під нейтральним прапором. Це значно більше, ніж на Олімпіаді-2024, де виступали 15 росіян та 17 білорусів.
На Паралімпійських іграх у Парижі виступатимуть під нейтральним прапором значно більше спортсменів із росії, ніж на Олімпіаді-2024. Як оголосив у п'ятницю, 23 серпня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК), до списку учасників змагань включено 90 "нейтральних" спортсменів з рф та вісім - з білорусі, передає УНН із посиланням на DW.
На літніх Олімпійських іграх, що завершилися 11 серпня, у нейтральному статусі виступали лише 15 атлетів із росії та 17 із білорусі, зазначає агентство спортивної інформації SID.
Російські та білоруські спортсмени знову не будуть допущені до участі у церемонії відкриття Ігор, а у разі їх перемоги не звучатиме національний гімн, заборонено також використання державних прапорів та іншої національної атрибутики.
Участь в Іграх не зможуть взяти спортсмени, які активно підтримують російське вторгнення в Україну, а також пов'язані з російською чи білоруською армією, силовими структурами та органами безпеки цих країн.
Те, що до Паралімпійських ігор допущено більше російських атлетів, ніж Олімпіади, керівник німецької делегації на Паралімпіаді Карл Кваде (Karl Quade) в інтерв'ю SID пояснив тим, що серед людей з обмеженими можливостями частка тих, хто не має жодного відношення до армії, помітно вище.
Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів23.08.24, 16:21 • 13467 переглядiв