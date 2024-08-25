Запалено вогонь Паралімпіади-2024 у Сток-Мандевілі

ukenru
15:22 • 17442 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 30385 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 51653 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 54943 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 99184 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146901 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185689 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270700 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166592 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142226 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50611 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108339 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 89598 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74264 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 66496 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 51661 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 138937 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270702 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203938 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232961 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10120 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25575 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28120 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31998 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50611 перегляди
Актуальне
Запалено вогонь Паралімпіади-2024 у Сток-Мандевілі

Запалено вогонь Паралімпіади-2024 у Сток-Мандевілі

Київ • УНН

 • 18147 перегляди

Британські спортсмени запалили вогонь Паралімпіади у Сток-Мандевілі. Факел пронесуть 50 містами Франції, привертаючи увагу до інклюзивності в спорті, перед церемонією відкриття в Парижі.

 За два тижні після закриття Олімпіади в Парижі, британські спортсмени Хелен Рейнсфорд і Грегор Еван у суботу запалили вогонь Паралімпіади у Сток-Мандевілі, селі на північний захід від Лондона, яке по праву вважають батьківщиною Паралімпійських ігор, повідомляє The Associated Press, передає УНН.

Деталі

Вогонь вирушить до Франції протокою Ла-Манш, де протягом чотирьох днів його пронесуть від берегів Атлантичного океану до пляжів Середземномор'я, від гір Піренеїв до Альп, сказано в повідомленні.

Серед 1000 факелоносців будуть колишні паралімпійці, молоді паралімпійці, волонтери з паралімпійських федерацій, новатори в галузі передової технологічної підтримки, особи, які присвячують своє життя іншим людям з обмеженими можливостями, і співробітники некомерційного сектору, які надають підтримку особам, що здійснюють догляд.

Вони пронесуть вогонь 50 містами по всій країні, щоб привернути увагу спільнот, які прихильні до ідеї сприяння інклюзивності в спорті та підвищенню обізнаності про життя людей з обмеженими можливостями.

Зазначається, що подорож факела завершиться в середу в Парижі під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор - запаленням унікального олімпійського вогню, прикріпленого до повітряної кулі, яка літатиме над французькою столицею щовечора протягом 11 днів змагань.

Паралімпіада-2024: під "нейтральним прапором" виступлять 90 атлетів з рф та 8 - з білорусі23.08.24, 20:59 • 19742 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортПодіїОлімпіада

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29