Запалено вогонь Паралімпіади-2024 у Сток-Мандевілі
Київ • УНН
Британські спортсмени запалили вогонь Паралімпіади у Сток-Мандевілі. Факел пронесуть 50 містами Франції, привертаючи увагу до інклюзивності в спорті, перед церемонією відкриття в Парижі.
За два тижні після закриття Олімпіади в Парижі, британські спортсмени Хелен Рейнсфорд і Грегор Еван у суботу запалили вогонь Паралімпіади у Сток-Мандевілі, селі на північний захід від Лондона, яке по праву вважають батьківщиною Паралімпійських ігор, повідомляє The Associated Press, передає УНН.
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Вогонь вирушить до Франції протокою Ла-Манш, де протягом чотирьох днів його пронесуть від берегів Атлантичного океану до пляжів Середземномор'я, від гір Піренеїв до Альп, сказано в повідомленні.
Серед 1000 факелоносців будуть колишні паралімпійці, молоді паралімпійці, волонтери з паралімпійських федерацій, новатори в галузі передової технологічної підтримки, особи, які присвячують своє життя іншим людям з обмеженими можливостями, і співробітники некомерційного сектору, які надають підтримку особам, що здійснюють догляд.
Вони пронесуть вогонь 50 містами по всій країні, щоб привернути увагу спільнот, які прихильні до ідеї сприяння інклюзивності в спорті та підвищенню обізнаності про життя людей з обмеженими можливостями.
Зазначається, що подорож факела завершиться в середу в Парижі під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор - запаленням унікального олімпійського вогню, прикріпленого до повітряної кулі, яка літатиме над французькою столицею щовечора протягом 11 днів змагань.
Паралімпіада-2024: під "нейтральним прапором" виступлять 90 атлетів з рф та 8 - з білорусі23.08.24, 20:59 • 19742 перегляди