Занимались "минированиями" и распространяли фейки: в Киеве разоблачили российскую "ботоферму"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила деятельность российской "ботофермы" в Киеве, которая занималась минированием и подрывом доверия граждан к государственным институтам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Установлено, что группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников.
"Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине. "Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.
"Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование, почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей", - говорится в сообщении.
Сейчас лица организаторов установлены и продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.
Как сообщал УНН ранее, Служба безопасности Украины разоблачила деятельность мощной "ботофермы", которая занималась созданием фейковых аккаунтов для Российской Федерации и боевиков.