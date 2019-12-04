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СБУ викрила потужну “ботоферму”, що надавала послуги Росії

СБУ викрила потужну “ботоферму”, що надавала послуги Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Служба безпеки України викрила діяльність потужної “ботоферми”, яка займалася створенням фейкових акаунтів для Російської Федерації та бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Служба безпеки припинила діяльність групи осіб, які організовували масову реєстрацію та подальше просування фейкових акаунтів у будь-яких сервісах інтернет. Встановлено, що зловмисники активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої „ДНР“, — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідчих, акаунти потім використовувались замовниками для встановлення та підтримання легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання через операторів поштового зв’язку товарів, вилучених із законного обігу.

„Ботоферма“ також використовувалась організаторами для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про „мінування“, а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки в Україні”, — йдеться в повідомленні.

У Києві правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання для створення та забезпечення діяльності “ботоферм”. Воно керувало масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою смс-повідомлень тощо.

“В роботі комплексу використовувались також SIM-карти іноземних мобільних операторів зв’язку, які у більшості країн можна придбати лише за наявності паспорту або за кураторства ФСБ РФ. У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем розташування спеціального технічного обладнання, під час яких отримано безперечні докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Києві Служба безпеки України викрила приватну охоронну фірму, яка за грошову винагороду проводила незаконні прослуховування та відеоспостереження громадян.

Українські Національні Новини

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