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СБУ викрила приватну компанію, яка проводила незаконні прослуховування громадян

СБУ викрила приватну компанію, яка проводила незаконні прослуховування громадян

Київ • УНН

 • 14165 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві Служба безпеки України викрила приватну охоронну фірму, яка за грошову винагороду проводила незаконні прослуховування та відеоспостереження громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

“У Києві співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, зловмисники також проводили негласні заходи, що обмежують права і свободи людини. Роздруківки телефонних з’єднань та дані із закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду.

“У межах кримінального провадження в столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській, 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства та місцями проживання фігурантів провадження”, — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове слідство за ст. ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищезгаданих злочинів.

Раніше УНН повідомляв, начальник відділу Служби безпеки України та його підлеглий спільно з посередниками вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 110 тис. доларів.

Українські Національні Новини

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