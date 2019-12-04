Працівники СБУ вимагали у чоловіка 110 тис. доларів: що відомо

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Начальник відділу Служби безпеки України та його підлеглий спільно з посередниками вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 110 тис. доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.