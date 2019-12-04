Працівники СБУ вимагали у чоловіка 110 тис. доларів: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Начальник відділу Служби безпеки України та його підлеглий спільно з посередниками вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 110 тис. доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронці разом з двома посередниками — цивільними особами, вимагали від потерпілого грошові кошти в сумі 110 тис. доларів. За гроші правоохоронці обіцяли не позбавляти потерпілого громадянства України, не застосовувати примусове видворення його та його рідних за межі України. Крім того, правоохоронці обіцяли не відкривати кримінальні провадження за надуманими фактами”, — сказано у повідомленні.
За даними ДБР, цивільні особи, яких правоохоронці залучили у ролі посередників, чинили психологічний тиск на потерпілого та його родичів, зокрема подавали до поліції повідомлення про злочини за надуманими фактами та телефонували родичам потерпілого, примушуючи останнього передати кошти працівникам СБУ.
Під час розслідування встановлені факти незаконного стеження за потерпілим, незаконного збирання інформації, що стосується особистого життя громадян, а також незаконного зберігання боєприпасів.
Наразі підозрювані та захисники ознайомлюються із матеріалами кримінального провадження, після чого їх буде скеровано до суду.
Їх дії кваліфіковано за ч. 2 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання грошових коштів із використанням службового становища в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу України (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, вчинене службовою особою повторно), ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення).
Санкція статті у разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, керівництво одного з департаментів СБУ погоріло на корупційній схемі.