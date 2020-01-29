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Займались "мінуваннями" та поширювали фейки: у Києві викрили російську "ботоферму"

Київ • УНН

 • 20645 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Служба безпеки України викрила діяльність російської “ботоферми” у Києві, яка займалася мінуванням та підривом довіри громадян до державних інституцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook СБУ.

Займались "мінуваннями" та поширювали фейки: у Києві викрили російську "ботоферму"

“Cпівробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність „ботоферми“, організованої громадянами РФ та переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців.

“Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні. „Ботоферму“ також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів та спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.

“Під час обшуку за місцем розташування „ботоферми“ в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання, майже 2000 SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Також вилучені чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів”, — йдеться у повідомленні.

Наразі особи організаторів встановлені і тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності.

Як повідомляв УНН раніше, Служба безпеки України викрила діяльність потужної “ботоферми”, яка займалася створенням фейкових акаунтів для Російської Федерації та бойовиків.

Українські Національні Новини

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