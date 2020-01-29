Займались "мінуваннями" та поширювали фейки: у Києві викрили російську "ботоферму"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Служба безпеки України викрила діяльність російської “ботоферми” у Києві, яка займалася мінуванням та підривом довіри громадян до державних інституцій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook СБУ.
“Cпівробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність „ботоферми“, організованої громадянами РФ та переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців.
“Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через розповсюдження недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні. „Ботоферму“ також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів та спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.
“Під час обшуку за місцем розташування „ботоферми“ в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання, майже 2000 SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Також вилучені чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів”, — йдеться у повідомленні.
Наразі особи організаторів встановлені і тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності.
Як повідомляв УНН раніше, Служба безпеки України викрила діяльність потужної “ботоферми”, яка займалася створенням фейкових акаунтів для Російської Федерації та бойовиків.