Заявление Трампа о «Зеленском-диктаторе» не отражает взглядов всех республиканцев - конгрессмен

Глава Белого дома Дональд Трамп был неправ, назвав президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

Об этом в комментарии CNN заявил конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что Зеленский фактически был избран демократическим путем и что конституция Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения, которое было введено из-за вторжения России.

Многие республиканцы знают, что сегодняшние слова президента были неправильными. Это вторжение начал Путин. Он диктатор. Он убил всех своих противников. Зеленский избран правовым способом. И я бы попросил, чтобы наш президент стал на сторону свободы, на сторону демократии, на сторону жертвы, а не захватчика, и отстаивал то, что является правильным