Заявление Трампа о «Зеленском-диктаторе» не отражает взглядов всех республиканцев - конгрессмен
Киев • УНН
Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон раскритиковал слова Трампа о Зеленском как «диктаторе без выборов». Бейкон напомнил о демократическом избрании Зеленского и запрете выборов во время военного положения.
Глава Белого дома Дональд Трамп был неправ, назвав президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов».
Об этом в комментарии CNN заявил конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон, сообщает УНН.
Детали
Он отметил, что Зеленский фактически был избран демократическим путем и что конституция Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения, которое было введено из-за вторжения России.
Многие республиканцы знают, что сегодняшние слова президента были неправильными. Это вторжение начал Путин. Он диктатор. Он убил всех своих противников. Зеленский избран правовым способом. И я бы попросил, чтобы наш президент стал на сторону свободы, на сторону демократии, на сторону жертвы, а не захватчика, и отстаивал то, что является правильным
Мнение Бейкона разделяет влиятельный американский политический аналитик Фарид Закария. Он, в частности, назвал последние заявления Трампа «невиданным разворотом во внешней политике США». В свою очередь корреспондент издания по национальным вопросам Джефф Зелени назвал слова президента США «переходом от подозрительности к откровенной враждебности».
Контекст
На днях глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». По его словам, нынешний рейтинг действующего главы государства обвалился до 4%. В свою очередь сам Зеленский заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.
Заявление Трампа также остро раскритиковали лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Великобритании.