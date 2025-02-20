Заява Трампа про "Зеленського-диктатора" не відображає поглядів всіх республіканців – конгресмен

Глава Білого дому Дональд Трамп був неправий, назвавши президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Про це в коментарі CNN заявив конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон, повідомляє УНН.

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Він зазначив, що Зеленський фактично був обраний демократичним шляхом і що конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану, який був запроваджений через вторгнення росії.

Багато республіканців знають, що сьогоднішні слова президента були неправильними. Це вторгнення почав путін. Він диктатор. Він убив усіх своїх супротивників. Зеленський обраний у правовий спосіб. І я б попросив, щоб наш президент став на бік свободи, на бік демократії, на бік жертви, а не загарбника, і відстоював те, що є правильним - зазначив політик.

Думку Бейкона поділяє впливовий американський політичний аналітик Фарід Закарія. Він, зокрема, назвав останні заяви Трампа "небаченим розворотом у зовнішній політиці США". У свою чергу кореспондент видання з національних питань Джефф Зелені назвав слова президента США "переходом від підозрілості до відвертої ворожості".

Контекст

Днями глава Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". За його словами, нинішній рейтинг чинного глави держави обвалився до 4%. У свою чергу сам Зеленський заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Заяву Трампа також гостро розкритикували лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Великої Британії.