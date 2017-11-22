Завтра столовая ВР откроет двери для всех желающих
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В рамках Международной недели законодательной открытости и соответственно к многочисленным пожеланиям телеканалов и информационных агентств завтра в здании парламента проводится открытое мероприятие с целью ознакомления с работой столовой ВР, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, во время мероприятия будет продемонстрирован ассортимент блюд, разъяснено ценовую политику и принципы организации работы пунктов питания в Верховной Раде.
Сообщается, что после 12-00 столовая открыта для посетителей. Однако для посещения мероприятия требуется предварительная регистрация.
Напомним, ранее нардеп опубликовал в Facebook реальные цены на меню в Верховной Раде Украины.
Согласно фотографии самой дешевой закуской в меню стал салат из квашеной капусты с клюквой - всего 15,38 грн за 100 грамм. Самое дорогое же блюдо - вареное филе осетра - 285,18 грн за 100 грамм.