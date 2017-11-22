Завтра їдальня ВР відкриє двері для всіх охочих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У рамках Міжнародного тижня законодавчої відкритості і відповідно до численних побажань телеканалів та інформаційних агентств завтра в будівлі парламенту проводиться відкритий захід з метою ознайомлення з роботою їдальні ВР, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, під час заходу буде продемонстровано асортимент страв, роз’яснено цінову політику і принципи організації роботи закладів харчування у Верховній Раді.

Повідомляють, що після 12-00 їдальня відкрита для відвідувачів. Проте для відвідування заходу потрібна попередня реєстрація.

Нагадаємо, раніше нардеп опублікував у Facebook реальні ціни на меню у Верховній Раді України.

Згідно зі світлини найдешевшою закускою в меню є салат з квашеної капусти з журавлиною - всього 15,38 грн за 100 грам. Найдорожчою ж стравою - варене філе осетра - 285,18 грн за 100 грам.

Українські Національні Новини

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