Завтра їдальня ВР відкриє двері для всіх охочих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У рамках Міжнародного тижня законодавчої відкритості і відповідно до численних побажань телеканалів та інформаційних агентств завтра в будівлі парламенту проводиться відкритий захід з метою ознайомлення з роботою їдальні ВР, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Зокрема, під час заходу буде продемонстровано асортимент страв, роз’яснено цінову політику і принципи організації роботи закладів харчування у Верховній Раді.
Повідомляють, що після 12-00 їдальня відкрита для відвідувачів. Проте для відвідування заходу потрібна попередня реєстрація.
Нагадаємо, раніше нардеп опублікував у Facebook реальні ціни на меню у Верховній Раді України.
Згідно зі світлини найдешевшою закускою в меню є салат з квашеної капусти з журавлиною - всього 15,38 грн за 100 грам. Найдорожчою ж стравою - варене філе осетра - 285,18 грн за 100 грам.