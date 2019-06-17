Завтра вынесут приговор первой группе по "делу Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Завтра, 18 июня, вынесут приговор первой Симферопольский группе по “делу Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщила правозащитная группа “Крымская солидарность” на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Завтра, 18 июня 2019 года, в 12:00 состоится оглашение приговора фигурантам по „делу Хизб ут-Тахрир“ (Первая Симферопольская группа) Абдуллаеву Теймуру, Абдуллаеву Узеира, Джемаденову Эмилю, Исмаилову Рустема и Салединову Айдеру”, — говорится в сообщении.
Правозащитники объявили о сроках лишения свободы для всех отдельных участников первой группы, которые требует обвинение РФ.
“Гособвинение попросило для них сроки от 11 до 17 лет лишения свободы строгого режима:
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- Абдуллаеву Теймуру — 17 лет лишения свободы.
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- Исмаилову Рустема — 13 лет лишения свободы.
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- Салединову Айдеру — 12 лет лишения свободы.
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- Абдуллаеву Узеира — 12 лет лишения свободы.
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- Джемаденову Эмилю — 11 лет лишения свободы”.
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Правозащитники напомнили, что 12 октября 2016 года в домах пяти крымских татар, мусульман Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Джемаденова Эмиля, Исмаилова Рустема и Салединова Айдер, были проведены обыски, с последующими арестами. Им инкриминируют ст. 205.5 ч.1 и ч.2.
Как сообщал УНН, в Крыму по состоянию на май арестованы 57 человек по “делу крымских мусульман”.