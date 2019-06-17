Завтра винесуть вирок першій групі у “справі Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Завтра, 18 червня, винесуть вирок першій Сімферопольскій групі у “справі Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомила правозахисна група “Кримська солідарність” на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Завтра, 18 червня 2019 року, о 12:00 відбудеться оголошення вироку фігурантам по «справі Хізб ут-Тахрір» (Перша Сімферопольська група) Абдулаєву Теймуру, Абдулаєву Узеира, Джемаденову Емілю, Ісмайлову Рустема і Саледінову Айдеру", - йдеться у повідомленні.
Правозахисники оголосили терміни позбавлення волі для всіх окремих учасників першої групи, які запросило звинувачення РФ.
"Держзвинувачення попросило для них терміни від 11 до 17 років позбавлення волі суворого режиму:
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- Абдулаєву Теймуру - 17 років позбавлення волі.
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- Ісмайлову Рустема - 13 років позбавлення волі.
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- Саледінову Айдеру - 12 років позбавлення волі.
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- Абдулаєву Узеира - 12 років позбавлення волі.
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- Джемаденову Емілю - 11 років позбавлення волі".
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Правозахисники нагадали, що 12 жовтня 2016 року в будинках п'ятьох кримських татар, мусульман Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеира, Джемаденова Еміля, Ісмаїлова Рустема і Саледінова Айдера, були проведені обшуки, з подальшими арештами. Їм інкримінують ст. 205.5 ч.1 і ч.2.
Як повідомляв УНН, у Криму станом на травень арештовані 57 осіб у “справі кримських мусульман”.