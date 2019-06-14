У Криму станом на травень арештовані 57 осіб у "справі кримських мусульман"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Криму станом на травень арештовані 57 осіб у “справі кримських мусульман”. Про це йдеться у Моніторинговому огляді Кримської правозахисної групи на підставі матеріалів, зібраних у травні 2019 року, передає УНН.
“У травні загальна кількість людей, позбавлених свободи у „справі кримських мусульман“, складає 57 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Так, 55 осіб з них звинувачуються за ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності або участь у терористичній організації), 2 особи — за ст. 282.2 УК РФ (організація діяльності або участь в екстремістській організації) та 1 особа — за ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності).
Як вказано в огляді, усіх фігурантів справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або пропаганді діяльності організацій “Хізб ут-Тахрір” і “Таблігі Джамаат”, які в РФ визнані терористичними або екстремістськими, проте не є такими за законодавством України.
Нагадаємо, 7 травня кримськотатарському блогеру Мемедемінову продовжили арешт у Криму до 15 червня 2019 року.
13 травня “Київський районний суд Сімферополя” продовжив термін утримання під вартою Раїма Айвазова до 15 серпня 2019 року.