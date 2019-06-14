В Крыму по состоянию на май арестованы 57 человек по "делу крымских мусульман"

“В мае общее количество людей, лишенных свободы по „делу крымских мусульман“, составляет 57 человек”, — говорится в сообщении.

Так, 55 человек из них обвиняются по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности или участие в террористической организации), 2 — по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности или участие в экстремистской организации) и 1 — по ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Как указано в обзоре, всех фигурантов дела обвиняют в причастности к исламским организациям или пропаганде деятельности организаций “Хизб ут-Тахрир” и “Таблиги Джамаат”, которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, однако не являются такими по законодательству Украины.

Напомним, 7 мая крымскотатарском блогеру Мемедеминову продлили арест в Крыму до 15 июня 2019 года.

13 мая “Киевский районный суд Симферополя” продлил срок содержания под стражей Раима Айвазова до 15 августа 2019 года.