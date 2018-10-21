Завтра в Украине преимущественно без осадков

Дожди ожидаются на востоке, местами сильные. Небольшой дождь возможен в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной территории без осадков, прогнозируют синоптики.

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Температура воздуха ночью + 2-6 градусов, днем + ​​8-10. Теплее будет в южных и восточных областях, днем ​​там ожидается до +17 градусов.



В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью + 2-4 градуса, днем ​​+ 10-12.

Напомним, температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.