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Завтра в Україні переважно без опадів

Завтра в Україні переважно без опадів

Київ • УНН

 • 9635 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В Україні завтра, 22 жовтня, на більшості території буде сухо та сонячно. Про це повідомили у Укргідрометцентрі, передає УНН.

Дощі очікуються на сході, місцями сильні. Невеликий дощ можливий у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Дніпропетровській областях. На іншій території без опадів, прогнозують синоптики.

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Температура повітря вночі +2-6 градусів, вдень +8-10. Тепліше буде у південних та східних областях, вдень там очікується до +17 градусів.

У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі +2-4 градуси, вдень +10-12.

Нагадаємо, температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року.

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