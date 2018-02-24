Завтра в Украине ожидается до 23 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В воскресенье 25 февраля в Украине ночью ожидается до 23 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Завтра в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 13-18°, в Черниговской и Сумской областях до 21° мороза, днем 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 2-7° мороза; в Карпатах ночью 18-23°, днем 13-18° мороза", - говорится в сообщении.
Небольшой снег ожидается ночью в западных, центральных, Житомирской и Одесской областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Киеве 25 февраля существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 15-17 градусов, днем 10-12 градусов мороза.
Как сообщал УНН, по данным ГСЧС, до конца суток 23 февраля в ряде областей выпадет до 8 см снега.