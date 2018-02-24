Завтра в Україні очікується до 23 градусів морозу

“Завтра в Україні очікується холодна погода з температурою вночі 13-18°, на Чернігівщині та Сумщині до 21° морозу, вдень 8-13° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу; в Карпатах вночі 18-23°, вдень 13-18° морозу”, — йдеться у повідомленні.

Невеликий сніг очікується вночі у західних, центральних, Житомирській та Одеській областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті; на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві 25 лютого істотних опадів не очікується. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 15-17 градусів, вдень 10-12 градусів морозу.

Як повідомляв УНН, за даними ДСНС, до кінця доби 23 лютого в низці областей випаде до 8 см снігу.