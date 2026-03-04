Завтра в Украине графики отключений света будут действовать с 8:00 4 марта 2026

В ряде областей Украины завтра с 8:00 будут действовать графики ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 5 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

В компании отмечали, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе