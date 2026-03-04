Завтра в Украине графики отключений света будут действовать с 8:00 4 марта 2026

$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 11427 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 20833 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 17951 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 24238 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 51327 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 78063 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 65470 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67854 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62172 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35083 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения4 марта, 08:18 • 25305 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время4 марта, 08:29 • 25249 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 25925 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 26011 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 17467 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 7984 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 11427 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
13:52 • 20833 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 26101 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 26015 просмотра
Завтра в Украине графики отключений света будут действовать с 8:00 4 марта 2026

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В Украине 5 марта с 8:00 будут действовать графики ограничения мощности и почасовых отключений. Причина – последствия российских атак на энергосистему.

Завтра в Украине графики отключений света будут действовать с 8:00

В ряде областей Украины завтра с 8:00 будут действовать графики ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 5 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании отмечали, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- добавили в Укрэнерго.

Энергетика Украины потеряла 24,8 млрд долларов за 4 года большой войны - инфографика04.03.26, 09:36 • 4442 просмотра

Ольга Розгон

