Завтра в Україні графіки відключень світла будуть діяти з 8:00 4 березня 2026

Ексклюзив
15:27 • 11431 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 20838 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 17956 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 24240 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 51329 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 78064 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 65471 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67854 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62172 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35083 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 25305 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 25249 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 25925 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 26011 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 17467 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 7984 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 26101 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 26015 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 6228 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 17566 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 31785 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 39389 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 43354 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian

Завтра в Україні графіки відключень світла будуть діяти з 8:00 4 березня 2026

Київ • УНН

 • 70 перегляди

В Україні 5 березня з 8:00 діятимуть графіки обмеження потужності та погодинних відключень. Причина – наслідки російських атак на енергосистему.

Завтра в Україні графіки відключень світла будуть діяти з 8:00

У низці областей України завтра з 8:00 будуть діяти графіки обмеження потужності, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 5 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

У компанії зазначали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- додали в Укренерго.

Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за 4 роки великої війни - інфографіка04.03.26, 09:36 • 4442 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна