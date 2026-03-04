Завтра в Україні графіки відключень світла будуть діяти з 8:00 4 березня 2026
Київ • УНН
В Україні 5 березня з 8:00 діятимуть графіки обмеження потужності та погодинних відключень. Причина – наслідки російських атак на енергосистему.
У низці областей України завтра з 8:00 будуть діяти графіки обмеження потужності, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 5 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії зазначали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
