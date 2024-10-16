Завтра в Украине без отключений света
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что завтра не планируют ограничивать потребление электроэнергии. Рекомендуется пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.
В Украине завтра не планируют выключать свет, мощными электроприборами советуют пользоваться в дневные часы, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, в четверг, меры ограничения потребления не планируются. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00», - говорится в сообщении.
Украина рассчитывает на импорт электроэнергии зимой - глава "Укрэнерго"29 августа 2024, 12:33 • 21686 просмотров