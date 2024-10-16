Завтра в Украине без отключений света

В Украине завтра не планируют выключать свет, мощными электроприборами советуют пользоваться в дневные часы, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, в четверг, меры ограничения потребления не планируются. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00», - говорится в сообщении.

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