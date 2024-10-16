Завтра в Україні без відключень світла
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що завтра не планують обмежувати споживання електроенергії. Рекомендується користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
В Україні завтра не планують вимикати світло, потужними електроприладами радять користуватись в денні години, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
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