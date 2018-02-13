Завтра в ряде областей Украины ожидается снег

"14 февраля в в западных, восточных, Сумской, Полтавской и Винницкой областях небольшой, в Карпатском регионе умеренный, местами сильный снег и мокрый снег, днем ​​в Одесской области мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ночью и утром в стране местами туман, в Приазовье, днем ​​и в Одесской области местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны, кроме большинства южных областей, местами гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем ​​на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Напомним, в ближайшие дни морозы в Украине усилятся. А уже с 15 февраля следует снова готовиться к потеплению.