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Завтра в низці областей України очікується сніг

Завтра в низці областей України очікується сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У середу в низці областей України очікується невеликий і помірний сніг. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.

"14 лютого в у західних, східних, Сумській, Полтавській та Вінницькій областях невеликий, в Карпатському регіоні помірний, місцями сильний сніг та мокрий сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем; на решті території без істотних опадів", -  сказано у повідомленні.

Вночі та вранці в країні місцями туман, у Приазов'ї, вдень і на Одещині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; на дорогах країни, крім більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, найближчими днями морози в Україні посиляться. А вже з 15 лютого варто знову готуватись до потепління.

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