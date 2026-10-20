Завтра в некоторых областях Украины будут действовать графики — сколько очередей останется без света

В некоторых областях Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, без света будут от 1 до 2 очередей, передает УНН.

Как будут применяться меры по ограничению потребления:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

Как сообщили в Укрэнерго, причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно - резюмировали в компании.

Под ударом рф оказалась энергетика в 7 областях - где есть отключения