Завтра в некоторых областях Украины будут действовать графики — сколько очередей останется без света
Киев • УНН
В Украине с 06:00 до 23:59 будут действовать почасовые отключения для всех потребителей и ограничения для промышленности. Причина — атаки РФ.
В некоторых областях Украины завтра будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, без света будут от 1 до 2 очередей, передает УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
Как сообщили в Укрэнерго, причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно
Под ударом рф оказалась энергетика в 7 областях - где есть отключения20.10.26, 10:54 • 4722 просмотра