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Завтра у частині областей України будуть діяти графіки - скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

В Україні 06:00–23:59 діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження для промисловості. Причина — атаки РФ.

Завтра у частині областей України будуть діяти графіки - скільки черг буде без світла

У частині областей України завтра будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості; 

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг). 

Як повідомили в Укренерго, причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо 

- резюмували в компанії.

Під ударом рф опинилася енергетика у 7 областях - де є відключення20.10.26, 10:54 • 4556 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна