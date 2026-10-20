Завтра у частині областей України будуть діяти графіки - скільки черг буде без світла
Київ • УНН
В Україні 06:00–23:59 діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження для промисловості. Причина — атаки РФ.
У частині областей України завтра будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
Як повідомили в Укренерго, причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо
Під ударом рф опинилася енергетика у 7 областях - де є відключення20.10.26, 10:54 • 4556 переглядiв