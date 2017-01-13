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Завтра в Киеве ожидаются порывы ветра и гололедица

Завтра в Киеве ожидаются порывы ветра и гололедица

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. По прогнозу метеорологов, 14 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 14 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

В общем, предупреждают синоптики, днем ​​будет держаться облачная погода, мокрый снег и дождь, слабый гололед и налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла.

Без существенных осадков синоптики прогнозируют погоду в Киеве 15-18 января, однако предупреждают о гололедице на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от 3° до 7° мороза.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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