Завтра в Киеве ожидаются порывы ветра и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. По прогнозу метеорологов, 14 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 14 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В общем, предупреждают синоптики, днем будет держаться облачная погода, мокрый снег и дождь, слабый гололед и налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
Без существенных осадков синоптики прогнозируют погоду в Киеве 15-18 января, однако предупреждают о гололедице на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от 3° до 7° мороза.