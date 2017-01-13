Завтра в Києві очікуються пориви вітру та ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 січня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Загалом, попереджають синоптики, вдень утримуватиметься хмарна погода, мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь і налипання мокрого снігу. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Без істотних опадів синоптики прогнозують погоду в Києві 15-18 січня, однак попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура повітря коливатиметься від 3° до 7° морозу.