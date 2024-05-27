Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO

"Укрэнерго" на завтра не довело лимитов, поэтому предварительно Киев и Днепропетровская область - без обесточиваний. Предположительно, это связано с выходом из ремонта одного энергоблока АЭС.

Об этом на свои странице в Facebook сообщил генеральный директор компанииYASNO Сергей Коваленко, передает УНН.

Детали

На завтра "Укрэнерго" не довело лимитов, поэтому предварительно Киев и Днепропетровская область - без обесточиваний. Предположительно, это связано с выходом из ремонта одного энергоблока АЭС. Радоваться рано (в весенне-летние ремонты будут выводить другие энергоблоки), но очень хочется. Потому что как минимум удастся покрыть значительно возросшее из-за кондиционеров потребление - сообщил Коваленко.

Он призвал экономно пользоваться электроэнергией и призвал ограничить использование кондиционеров.

Напомним,

Сегодня, 27 мая, графики почасовых отключений действуют для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины с 06:00 до 24:00.