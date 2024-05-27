Завтра у Києві та Дніпропетровській області, можливо, не вимикатимуть світло - гендиректор YASNO
Київ • УНН
У Києві та Дніпропетровській області завтра можуть не відключити електроенергію через ремонт одного з енергоблоків АЕС, повідомив генеральний директор компанії YASNO.
"Укренерго" на завтра не довело лімітів, тому попередньо Київ та Дніпропетровська область - без знеструмлень. Імовірно, це пов'язано з виходом з ремонту одного енергоблоку АЕС.
Про це на свої сторінці в Facebook повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.
Деталі
На завтра "Укренерго" не довело лімітів, тому попередньо Київ та Дніпропетровська область - без знеструмлень. Імовірно, це пов'язано з виходом з ремонту одного енергоблоку АЕС. Радіти рано (у весняно-літні ремонти виводитимуть інші енергоблоки), але дуже хочеться. Бо як мінімум вдасться покрити споживання, що значно зросло через кондиціонери
Він закликав економно користуватися електроенергією та закликав обмежити використання кондиціонерів.
Нагадаємо
Сьогодні, 27 травня, графіки погодинних відключень діють для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України з 06:00 до 24:00.