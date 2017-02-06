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Завтра в Авдеевке заработают все детсады - советник председателя ВГА

Киев • УНН

 • 11769 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Часть детских садов в Авдеевке возобновили работу уже сегодня, планируется, что во вторник уже все дошкольные учреждения будут функционировать в штатном режиме. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал советник председателя Донецкой ВГА Олесь Пограничный.

Завтра в Авдеевке заработают все детсады - советник председателя ВГА

"Поскольку дошкольные учреждения нужно подготовить к работе, поэтому какую-то часть дошкольных учреждений запустили в работу уже сегодня. По состоянию на завтра все детские сады должны быть в работе и работать в штатном режиме", - рассказал О.Пограничный.

Напомним, 6 февраля школы Авдеевки Марьинки и Красногоровки работают в обычном режиме.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

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