Завтра в Авдіївці запрацюють усі дитсадочки - радник голови ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Частина дитячих садочків в Авдіївці відновили роботу вже сьогодні, планується, що у вівторок вже всі дошкільні заклади будуть функціонувати в штатному режимі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
"Оскільки дошкільні заклади потрібно підготувати до роботи, тому якусь частину дошкільних закладів запустили в роботу вже сьогодні. Станом на завтра усі дитячі садочки повинні бути в роботі і працювати в штатному режимі", - розповів О.Пограничний.
Нагадаємо, 6 лютого школи Авдіївки Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.